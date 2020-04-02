تراند اليوم : تواجه الحبس.. شطب مطربة مصرية بعد ادعاء إصابتها بـ "كورونا"

عقب الضجة التي أثارتها بعد دخولها مستشفى الحميات بإمبابة للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، تتجه نقابة المهن الموسيقية المصرية إلى اتخاذ قرار بشطب المطرب إيناس عز الدين من سجلات وجداول النقابة.

وقال علاء عامر محامي نقابة المهن الموسيقية في تصريحات صحفية، إن مجلس النقابة يجتمع عبر "مجموعة واتساب"، لمناقشة بعض القضايا التي تخص النقابة، ومنها قضية المطربة إيناس عزالدين.

وأضاف أن مجلس النقابة سيجتمع يوم الأحد المقبل، في أحد الأماكن المفتوحة، لاتخاذ إجراء قانوني ضد إيناس عز الدين، لما سببته من ذعر للمواطنين ونشر بلبلة وتصدير صورة خاطئة عن مصر أمام العالم، خاصة أنهم تأكدوا من أنها لم تكن مريضة من الأساس.

وأشار إلى أن العقوبة قد تصل إلى الشطب من النقابة وذلك حسب لائحتها، ولكن القرار النهائي سيصدر بعد اجتماع المجلس يوم الأحد المقبل.

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في الأثناء، تقدم المحاميان حسن عمر إبراهيم، ودينا هشام محمد المقدم، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد إيناس عز الدين.

وطالب البلاغ، التحقيق العاجل في قيامها "بنشر العديد من الأخبار الكاذبة والمضللة حول إصابتها بفيروس كورونا، كما قامت ببث فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) على صفحتها الشخصية، ونشر أخبار كاذبة على صفحات التواصل الاجتماعي تثير الذعر في المجتمع، وتسبب الإضرار بأمن البلاد على صعيديها الداخلي والخارجي، والتشهير بمستشفى حميات إمبابة الحكومية، ونشر ما يسيء لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجيه الاتهام لها بتقاضي مبالغ مقابل العلاج، وهو ادعاء غير صحيح ودون أي إثبات أو سندات قانونية، في حين أنه يتم فعليا تلقي العلاج بالمجان مثلما أعلنت الدولة، وقد تم تداول هذه الأخبار على مدى واسع من مواقع التواصل الاجتماعي والذي على إثره نشأت حالة عامة من الذعر وبلبلة أدت إلى استغلال بعض القنوات المنتمية لدول معادية هذا المحتوى وبثه ونشره في الخارج لزعزعة الأمان والطمأنينة والثقة بين الشعب وحكومته".

وطالب البلاغ بتطبيق مواد الاتهام، حيث تنص المادة 80 من قانون العقوبات فقرة (د) "يعاقب الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها أو باشر بأي طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب".