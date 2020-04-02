تراند اليوم : فنانة شهيرة تصدم الجميع بصورة حميمية مع طليق زميلتها الفنانة:"أحبك"



أثارت الفنانة السورية الشهيرة جومانا مراد، موجة جدل وصدمة بين جمهورها، بعد ظهورها في صورة حميمية مع طليق الفنانة روبي، دون أن تكشف عن طبيعة العلاقة التي تربطهما.

ونشرت جومانا مراد الصورة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة المخرج المصري سامح عبد العزيز، طليق الفنانة المصرية روبي، وعلقت عليها بالقول :"أحبك".

وتسائل متابعيها عن طبيعة العلاقة بينهما، متسائلين عن ارتباطه به أن أنه مجرد عمل بينهما.

وتشارك جومانا مراد في مسلسل "دهب عيرة" الذي ينافس به في رمضان المقبل، وذلك بعد فترة غياب كبيرة عن الشاشة، امتدت لست سنوات، وهو بطولة الفنانة يسرا، ويشارك فيه حلا شيحة، وعبير صبري، وهنادي مهنى.

يذكر أن سامح عبد العزيز قد أثار جدلاً العام الماضي على إثر قبوله استكمال إخراج مسلسل "زي الشمس" للفنانة دينا الشربيني، بعدج انسحاب المخرجة كاملة أو ذكري منه، ومع طرح الحلقات الأولى منه خرجت كاملة لتهاجمه لأنه لم يذكر اسمها على التتر بأنها من أخرجت الحلقات الأولى، وأنهى سامح الموضوع بتقديم اعتذار لها.



