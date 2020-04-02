على ربيع يتحدى عمرو الليثى فى الكرة وصيد السمك في واحد من الناس

لأول مرة وفى حلقة خاصة ومتميزة يحل قنبلة الضحك النجم علي ربيع في أقوى وأمتع لقاء تليفزيوني في التاسعة والنصف مساء السبت المقبل 4 أبريل على قناة النهار . مساء السبت المقبل 4 أبريل على قناة النهار . ويتحدى النجم علي ربيع الدكتور Advertisements عمرو الليثي في لعبة النيشان ، ويصطاد السمك في الأستوديويجيب علي أصعب الأسئلة ، ويتكلم عن علاقتة بمحمد صلاح وسيلفستر ستالوني وحكايته مع كرة القدم والراب والرقص. عمرو الليثي في لعبة النيشان ، ويصطاد السمك في الأستوديويجيب علي أصعب الأسئلة ، ويتكلم عن علاقتة بمحمد صلاح وسيلفستر ستالوني وحكايته مع كرة القدم والراب والرقص.

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