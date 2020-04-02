فيديو .. إنجي أمين تشعل تيك توك بـ طيب عقلي

نشرت الفنانة إنجي أمين فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كما ظهرت من خلاله بتقنية تطبيق تيك توك. وقامت إنجي من خلال التيك توك بغناء أغنية طيب عقلي من ألبوم لعبة مكسرة، والذي تم طرحه Advertisements في عام 2017. في عام 2017. يذكر أن نجمة ذا فويس إنجي أمين طرحت سابقًا ألبوم لعبة مكسرة، ويضم الألبوم على 8 أغاني أبرزهم: مجنونة بيه، أميرة الإحساس، لاقية كل حاجة، كما حقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بالأسواق والمتاجر الإلكترونية.

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