بالفيديو.. محمد فهيم يطرح أغنية جديدة بعنوان joker fan

طرح الفنان محمد فهيم، أغنية جديدة بعنوان "joker fan" مساء أمس، الأربعاء 1 أبريل، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يشار إلى أن "joker fan" كلمات حنان عمر ومحمد فهيم،

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ميكس وماستر جورج يعقوب، توزيع موسيقي وإخراج محمد فهيم.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد فهيم مسرحية "الملك لير"، رائعة شكسبير الخالدة، بطولة

الدكتور يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، مجدي كامل، أحمد عزمي، أيمن الشيوعي، نضال الشافعي، ناصر سيف، هبة مجدي، حمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني، وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، إخراج تامر كرم، وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.