الليلة.. أصالة تُحيي حفلًا غنائيًا على موقع وزارة الثقافة يوتيوب

تستعد المطربة أصالة لإحياء حفل غنائي، ضمن مبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت والثقافة بين ايديك"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم على قناةوزارة الثقافة يوتيوب.
من المقرر أن تقدم أصالة خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يحبها وتفاعلمعها الجمهور، أبرزها "يا مجنون، ولا تصدق، خانات الذكريات، بنت أكابر، شامخ" وغيرها.
جدير بالذكر أن تستعد المطربة أصالة لتسجيل أغنية جديدة باللهجة الخليجية، تتعاون فيها مع الموزع الموسيقى أحمد عبدالعزيز، مهندس الصوت خالد رؤوف.
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