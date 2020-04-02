حسن الرداد يواصل تصوير شاهد عيان ليلحق بالماراثون الرمضاني

يواصل الفنان حسن الرداد تصوير باقي مشاهده ضمن أحداث مسلسله الجديد "شاهد عيان"، الذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضانيالمقبل 2020.
يشار إلى أن أحداث مسلسل "شاهد عيان" تدور في إطار درامي، حول حياة ضابطشرطة، وعلاقته بزوجته وشقيقاتها.
جدير بالذكر أن يشارك فى بطولة مسلسل شاهد عيان، بجانب حسن الرداد، كل من وليد فواز، محمد لطفى، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.
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