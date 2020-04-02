مرقس عادل يواصل تصوير فرصة تانية لرمضان 2020

يواصل المخرج مرقس عادل تصوير المشاهد المتبقية من مسلسله الجديد "فرصة تانية"، بطولة الفنانة ياسمين صبري، الذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل.
يشارك في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبري كل من المطربدياب، أيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبدالغني، سارة الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، تميم عبده، تأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.
ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتي"، الذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، أحمد بدير، وفاء عامر، إدوارد وآخرون، تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.
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