خاص الفن- هذه حقيقة قدوم أبلة فاهيتا إلى لبنان

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن ذكر موقع "الفن" يوم أمس، قدوم " ​أبلة فاهيتا​ " إلى ​لبنان​، وذلك بعد إنتهاء أزمة فيروس كورونا، من أجل إجراء لقاءات إعلامية وعقد مؤتمر صحفي، كما أنها تستقبل مجموعة من النجوم والنجمات اللبنانيين، نودّ أن نعلمكم أنها كانت كذبة أول نيسان/أبريل.

مع الإشارة إلى أننا تقصدنا إختيار هذا الخبر وشخصية "أبل فاهيتا" تحديداً لم تتضمنه من أجواء كوميدية وطريفة، لكي نضفي قليلاً من أجواء الفرح والتفاؤل في ظلّ الأوضاع الصعبة التي نعيشها، على أمل أن تتحقق هذه الكذبة وتزور هذه الدمية الشهيرة لبنان.

وتلقى أبلة فاهيتا نجاحاً كبيراً وجماهيرية ضخمة في لبنان والدول العربية، ورسمت الضحكات على وجوه المشاهدين ببرنامجها الشهير "لايف من الدوبلكس".

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