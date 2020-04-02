ياسمين الخطيب تثير الجدل حول خطوبتها

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الإعلامية المصرية ​ياسمين الخطيب​ جدلاً واسعاً يوم أمس بعد أن نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة زعمت فيها أنها ليدها ممسكةً بيد رجل، في إشارة إلى إحتفالها بخطوبتها دون أي تعليق.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، ففي حين هنأها البعض، أشار البعض الآخر منهم إلى أنها مجرد كذبة أول نيسان/أبريل، الأمر الذي دفع بالخطيب إلى كشف الحقيقة وأنها مجرد كذبة قائلةً:"التعليقات كلها "كذبة إبريل.. كذبة إبريل.."! جاتكم القرف بوظتوا اللعبة"!

ومن ناحية أخرى، كانت خضعت الخطيب مؤخراً لعملية جراحية بقدمها اليسرى، وقد طمأنت الجمهور على حالتها وشكرت كل من سأل عنها.

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