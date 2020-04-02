نوال الكويتية تبكي في الشارع وإبنتها تواسيها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة ​نوال الكويتية​ وهي في الشارع أمام منزلها في الكويت، تلقي التحية على مواكب كانت تجوب من أجل توعية المواطنين بأهمية البقاء في المنزل للحدّ من إنتشار ​فيروس كورونا​.

وبدت نوال في الفيديو وهي تتفاعل مع مرور الموكب وتحييهم، وبعد مروره ظهرت وهي تبكي من شدّة تأثرها، فيما حاولت إبنتها التي كانت برفقتها مواساتها.

وكانت كتبت نوال عبر صفحتها الخاصة سابقاً قائلة: "اللهم احفظ الكويت واهلها وكل العالم من هذا البلاء والحمدلله على كل حال هذا وقت التسبيح والدعاء ومتابعة ارشادات الدولة عشان نساعد في حصر والقضاء على هذا الفايروس".

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