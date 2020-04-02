ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة الكويتية ​هيا الشعيبي​ جدلاً كبيراً، بسبب فيديو جديد نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أظهرت من خلاله التحضيرات التي أجرتها، من أجل الإحتفال بعيد ميلاد إبنتها الصغرى "سكينة".

وعلّقت الشعيبي على الفيديو، قائلة: "سكينة حبيبتي بنتي كملت 3 سنين في عز الحظر احتفلنا فيها أنا وأبوها وإخوانها وخداماتها".

وأعرب الكثير من المتابعين عن صدمتهم بسبب تسمية "خداماتها"، وتعرّضت للكثير من الانتقادات.

ومما جاء في التعليقات: "ليش تقولين خداماتها؟ قولي موظفين، مربياتها" و"ليش تسموهم خدامات؟ المفروض مساعدات أو دادات" و"حبيبتي هيونه إني احبك وأحب تمثيلك بس فدوة لو سمحتِ تعدلين الإنشاء وتقولين موظفاتنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر هيا الشعيبي مُتهمة بإهانة العاملات لديها.. بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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