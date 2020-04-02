فن ومشاهير

تراند اليوم : وفاة الممثل التركي تورهان كايا بسبب الكورونا

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فارس طارق 0 تبليغ

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أفادت مواقع تركية بوفاة الممثل التركي تورهان كايا عن عمر يناهز 69 عاما، نتيجة إصابته بفيروس المستجد.

وقالت المواقع التركية إن تورهان كايا اكتشف إصابته بـ كورونا قبل 10 أيام ومن بعدها بقى في الحجر الصحي في أحد المستشفيات التركية، لافتة إلى أن زوجته وابنه تم فحصهم وتأكد عدم إصابتهم بـ كورونا.

تورهان كايا ممثل تركي شارك في العديد من المسلسلات الشهيرة منها “ميرنا وخليل” و”وادي الذئاب” وغيرها.

ولم يكن تورهان هايا الوحيد الذي هدد كورونا حياته بل اشتبه في إصابة مواطنه الممثل كيفانش تاتليوغ الذي شارك في بطولة مسلسل ميرنا وخليل في 2009 ولكن جاءت نتيجة التحاليل سلبية.

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