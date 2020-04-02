شاهد .. الظهور الأول ل ” تاليا ” إبنة سيرين عبد النور

كتب امير فتحي في الخميس 2 أبريل 2020 12:59 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” سيرين عبد النور ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو شهد الظهور الأول لإبنتها ” تاليا ” على مواقع التواصل الإجتماعي .

حيث ظهرت سيرين عبد النور في مقطع الفيديو برفقة إبنتها تاليا وشقيقتها سابين وهم داخل المطبخ ويقومون بإعداد الحلوى ” صفوف ” وذلك أثناء قضائهن للحجر المنزلي تفاديا لإنتشار فيروس كورونا .

والتي تحدثت عن هدفها من توجيه رسالة إلى متابعيها بكيفية قضاء الوقت مع أولادهم والتغلب على الملل في ظل فترة العزل والبقاء بالمنزل .

وكتبت سيرين في تعليقها على الفيديو : ” وهيدي بنتي تاليت مع أختي سابين رح نعمل مع بعض صفوف .. خليك بالبيت ” .

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وتفاعل المتابعون بشكل كبير على الصورة الذين أشادوا في تعليقاتهم بجمال إبنة سيربن عبد النور وإنها تشبهها إلى حد كبير .