كورتني كاردشيان تحن لذكرياتها في فرنسا بعد تطبيق حظر السفر.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعربت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كورتني كاردشيان عن أشتياقها لزيارة فرنسا في ظل وقف جميع رحلات الطيران حول العالم لوقف تفشي فيروس كورونا.

النجمة العالمية كورتني كاردشيان، نشرت صورة لها خلال قضائها لعطلة صيفية بفرنسا، برفقة أسرتها، كانت خلال زيارتها لمدينة “كوريسكا” الساحلية، المعروفة بكونها عامل جذب سياحي كبير بفرنسا.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت كورتني كاردشيان، مغادرتها لبرنامج أسرتها الواقعي الشهير KWTK، بعد خلاف كبير نشب بينها وبين شقيقتها الكبرى كيم كاردشيان.

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وظهر في الصورة برفقة كورتني ابنائها من زوجها السابق “سكوت ديسيك”، وهو ميسون 10 أعوام وبينولوبي 7 أعوام.

وعلى جانب أخر، كشفت كورتني كاردشيان، مؤخرا، أنها ليست مستعدة لتواجد أطفالها على وسائل التواصل الاجتماعي حتى الآن، وخلال جلسة مباشرة علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير إنستجرام، تحدثت نجمة الواقع البالغة من العمر 40 عاما عن السبب الحقيقي وراء حذفها حساب ابنها ” مايسون ديسيك ” على Instagram.

النجمة العالمية كورتني كاردشيان قالت : لم يسألنا ، و أضافت أن مايسون ليس لديه ” هاتف ذكي ” ، إلا أنه يمتلك جهاز iPad وجهاز كمبيوتر للمدرسة ، و كورتني هي أم لثلاث أبناء مع سكوت ديسيك و هم مايسون ذو الـ 10 أعوام ، و بينيلوب البالغة من العمر 7 أعوام ، و رين ، 5 أعوام .

نجمة تلفزيون الواقع تابعت قائلة: لقد قمت بحذف حساب مايسون لأن أنا و سكوت شعرنا فقط أنه ليس كبير بما يكفي ، تابعت كورتني “إنه في العاشرة من عمره ، و أعتقد أن هناك حدا للعمر من أجل التعامل مع Instagram ، وأعتقد أنه عندما يبلغ من العمر 13 سيكون ذلك مناسب تماما له.