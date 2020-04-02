انتصار وبدرية طلبة تدخلان «بيت ريا وسكينة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد الفنانة المصرية انتصار، لخوض تجربة جديدة من خلال تقديم برنامج برفقة الفنانة بدرية طلبة، والمقرر عرض أولى حلقاته الخميس ٢ إبريل.

انتصار، كشفت عن كواليس البرنامج خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر النهار” ، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية “النهار”، أن البرنامج يحمل اسم “بيت ريا وسكينة”، ومدته ساعة ويعرض 3 أيام كل أسبوع ويضم العديد من الفقرات الاجتماعية ويتم تناول كافة الموضوعات بطريق كوميدية.

ومازحت انتصار تامر أمين قائلة: البرنامج دا عاملينه عشان نستضيف كذا واحد أولهم أنت”، ليرد عليها قائلا: “هجيب عشماوى وانا جاى”.

Advertisements

وتابعت انتصار مزاحها قائلة: “دى كده غيرة عايز تقفل البرنامج عشان فى قناة واحدة ، ورد تامر قائلا، أنتى وجودك يقفل قنوات”.

وكانت انتصار، قد شاركت من قبل في تقديم برنامج “نفسنة”، مع الفنانة بدرية طلبة، واستمر ذلك المواسم قبل أن تغادرا البرنامج.

كما شاركت مؤخرا في مسرحية ‘ريا وسكينة تاني”، ومشاركتها البطولة الفنانة بدرية طلبة، وواجهت النجمتان العديد من القضايا وذلك بسبب حقوق الملكية واتهام بدرية طلبة وزوجها بسرقة فكرة المسرحية من فيلم “براءة ريا وسكينه”، والزمتهما المحكمة بوضع اسم السياريست أحمد عاشور، على اللافتات الإعلانية للمسرحية لكونه مؤلف القصة الأصلية.