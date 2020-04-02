- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تستعد الفنانة المصرية انتصار، لخوض تجربة جديدة من خلال تقديم برنامج برفقة الفنانة بدرية طلبة، والمقرر عرض أولى حلقاته الخميس ٢ إبريل.
انتصار، كشفت عن كواليس البرنامج خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر النهار” ، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية “النهار”، أن البرنامج يحمل اسم “بيت ريا وسكينة”، ومدته ساعة ويعرض 3 أيام كل أسبوع ويضم العديد من الفقرات الاجتماعية ويتم تناول كافة الموضوعات بطريق كوميدية.
ومازحت انتصار تامر أمين قائلة: البرنامج دا عاملينه عشان نستضيف كذا واحد أولهم أنت”، ليرد عليها قائلا: “هجيب عشماوى وانا جاى”.
وتابعت انتصار مزاحها قائلة: “دى كده غيرة عايز تقفل البرنامج عشان فى قناة واحدة ، ورد تامر قائلا، أنتى وجودك يقفل قنوات”.
وكانت انتصار، قد شاركت من قبل في تقديم برنامج “نفسنة”، مع الفنانة بدرية طلبة، واستمر ذلك المواسم قبل أن تغادرا البرنامج.
كما شاركت مؤخرا في مسرحية ‘ريا وسكينة تاني”، ومشاركتها البطولة الفنانة بدرية طلبة، وواجهت النجمتان العديد من القضايا وذلك بسبب حقوق الملكية واتهام بدرية طلبة وزوجها بسرقة فكرة المسرحية من فيلم “براءة ريا وسكينه”، والزمتهما المحكمة بوضع اسم السياريست أحمد عاشور، على اللافتات الإعلانية للمسرحية لكونه مؤلف القصة الأصلية.
كانت هذه تفاصيل خبر انتصار وبدرية طلبة تدخلان «بيت ريا وسكينة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.