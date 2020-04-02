بيومي فؤاد يوجه رسالة شكر خاصة لجيش مصر الأبيض

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان المصري بيومي فؤاد، رسالة خاصة للأطباء لما يقومون به من جهود لمحاربة فيروس كورونا”، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.

بيومي فؤاد، ظهر في فيديو وهو يرتدي بالطو أبيض، وقال في رسالته: “إلى الجيش الأبيض، ‏أطباء مصر، أبطال مصر، شكرًا، بيومي فؤاد”.

من ناحية أخرى بدأ بيومي فؤاد، مؤخرا تصوير دوره في فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، من بطولة كريم عب العزيز وماجد ‏الكدواني ودينا الشربيني ومحمد ثروت ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف ومن تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة ‏‏”أوسكار للتوزيع ودور العرض” للمنتجان لؤي عبد الله ووائل عبد الله‎.‎

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كما يشارك في بطولة فيلم “ديدو” المقرر عرضه في رأس السنة المقبلة، مع كريم ‏فهمي، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ‏ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ‏ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو وغيرهم وهو من إنتاج كريم ‏السبكي ومحمد أحمد السبكي ومن سيناريو ‏وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.

كما يشارك حاليا في تصوير مسلسل “دهب عيرة” بطولة الفنانة يسرا، وهو إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب يسرا كل من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، جومانا مراد، بيومي فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادي مهن وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.

يشارك الفنان بيومي فؤاد في المسلسل السعودي “الديك الأزرق”، ويلعب بطولته الفنان عبدالله السدحان، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.