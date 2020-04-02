رغم كورونا.. “مش هعيش” لـ كارول سماحة يحقق هذا الرقم في وقت قصير

متابعة بتجـــــــــرد: تواصل النجمة اللبنانية كارول سماحة حصد نجاح عملها المصوّر الجديد لأغنية “مش هعيش” والذي أطلقته رغم الظروف الصعبة التي يمرّ بها العالم مع انتشار فيروس كورونا بناءً على رغبة الجمهور. وحقق كليب “مش هعيش” أكثر من مليون مشاهدة بعد أقل من أسبوعين على إتاحة عرضه عبر قناة كارول سماحة الرسمية في موقع “يوتيوب”. أغنية “مش هعيش” هي أولى أغنيات كارول سماحة للعام 2020، من كلمات أمير طعيمة، ألحان اسلام زكي وتوزيع ألكسندر ميساكيان وإنتاج شركة “أنغامي” التي بدأت نشاطها الإنتاجي منذ فترة قصيرة، لإصدار أعمال غنائية تبث حصرياً عبر تطبيق “أنغامي” وتُعرف بـ Anghami Originals.

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