مروان خوري يغني الإنسانية بدقيقة واحدة: “هيدي مش غنية”

متابعة بتجـــــــــرد: في مبادرة إنسانية لافة، وجّه النجم اللبناني مروان خوري تحية خاصة إلى الطاقم الطبي والقوى الأمنية والصليب الأحمر اللبناني الذين يخاطرون بحياتهم من أجل حماية الناس في ظل الأوضاع الصعبة الراهنة مع انتشار فيروس “كورونا” وتفشيه في أكثر من 150 دولة حول العالم ووفاة أكثر من 47 ألف شخص وأكثر من 940 ألف إصابة.

وأطلق مروان خوري هذه التحية على طريقة أغنية قصيرة تحمل عنوان “هيدي مش غنية” غنّاها بصوته الرائع وإحساسه العذب الذي اختصر كل معاني الإنسانية في دقيقة واحدة.

قدّم مروان خوري الأغنية إلى شقيقه الإنسان وباسم الإنسانية استطاع أن يدخل الى قلوب الملايين من الناس الملتزمين بالحجر المنزلي فوضع الأصبع على الجرح مؤكدًا أن الذي يحصل في العالم هو امتحان للإنسانية.

ويقول المقطع: “هيدي مش غنّية هي إلهُنْ تحية ليلّي عم يتعبوا ويخاطروا بحياتن كرمال البقية وهيدي اعظم قضية يحملها انسان لخيو الانسان بإسم الانسانية وهيدي مش غنية”.