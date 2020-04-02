هدايا غامضة ووعد قاتل وغرفة للإيجار تكشف مأساة الكاذبين في 5 أفلام

متابعة بتجــــــــــرد: يدرك صناع الدراما أن الكذب أحد النقائص الأساسية لدى البشر، وهو أيضاً أحد المحركات الأساسية لتصرفاتهم ودوافعهم، يخلق دراما لا متناهية من الخداع، لتصبح الكذبة أشبه بخيط العنكبوت الذي يلتف حول صاحبه.

وكان الكذب وأيقونته في الدراما هو بينوكيو (شخصية روائية خيالية لطفل مصنوع من خشب بأنف طويل) هو البطل الأساسي في مئات، بل آلاف الأعمال السينمائية يورط صاحبه في مواقف ومشاكل هائلة قبل أن ينكشف في النهاية كما في تلك الأفلام.. وبمناسبة كذبة أبريل هما 5 أفلام تدور حبكتها حول الكذب:

Bad Teacher 2011

فيلم كوميدي يصور مدرسة كسول «إليزابيث» لا تمتلك الكفاءة ولا الرغبة في العمل، تكره وظيفتها وتلاميذها وزملاءها، واتتها الفرصة لكي تتقاعد في نهاية العام بعد أن اتفقت مع خطيبها الثري على الزواج بعد نهاية الفصل الدراسي.

ولكن كل خططها تفشل وتجهض أحلامها بعد أن هجرها خطيبها بناء على نصيحة من والدته بأن زوجة المستقبل تطمع فقط في ماله.

وتجبر إليزابيث على مواصلة العمل والكذب على كل من حولها، لكي تجمع أموالاً كافية لتجري عملية تجميل تشبه بها الصديقة السابقة لخطيبها الثري لعلها تتمكن بها من استعادته.

الفيلم من إخراج جيك كاسدان وبطولة كاميرون دياز، جاسوي سيجيل، جاستن تيمبرليك، لوسي بانش.

The Gift (VI) 2015

تتلخص حبكة فيلم «الهدية» في زوجين شابين تنقلب حياتهما رأساً على عقب بعد أن تصلهما سلسلة من الهدايا ومع كل هدية سر من شخص غامض يعرف كل شيء عن ماضي الزوج المريب منذ أكثر من 20 عاماً.

وتبدأ معاناة الزوجين سيمون وروبين بعد أن ينتقلا من شيكاغو إلى بلدة جديدة، ويهددهما شخص غامض، ويتعين على الزوج أن يدفع ثمن كذبه وأخطائه في النهاية ليفقد وظيفته، والأهم من ذلك.. زوجته.

الفيلم من إخراج جويل إيدجرتون، الذي يشارك في البطولة مع جاسون بيتمان، ريبيكا هول، إليسون تولمان.

Liar Liar 1997

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تدور قصة فيلم «كاذب كاذب» حول محامي يجيد معرفة كل ألاعيب القانون والنفاذ عبر ثغراته، ولكنه يجبر على الالتزام بقول الحقيقة وعدم الكذب لمدة 24 ساعة تنفيذاً لرغبة ابنه في عيد ميلاده، ولكنه لم يكن يدرك المتاعب التي سيعانيها.

إذ يدرك أن الناس لن تتقبل الصدق والحقيقة، وتفضل أن تظل مخدوعة، ويتهدد عمله وعلاقته مع زوجته، ويلعن اليوم الذي وافق فيه على تلبية رغبة ابنه، ولكنه في النهاية يستعيد شريكة حياته، ويعد ابنه بأن يقضي معه وقتاً أطول.

الفيلم من إخراج توم شاديس، وبطولة جيم كاري، مورا تيرني، أماندا دونوهي، وجينيفر تيلي.

Room for Rent 2019

يحكي فيلم «غرفة للإيجار» قصة أرملة وحيدة تؤجر إحدى الغرف في منزلها لكي تستعين بها على تكاليف الحياة والوحدة القاتلة.

وتضيق الأرملة في البداية بتصرفات النزلاء الجدد وخداع وكذب البعض منهم بسبب طبيعتها الصارمة وانضباطها، ولكنها سرعان ما تصبح مهووسة بأحد النزلاء قبل أن تعود إلى رشدها في النهاية.

الفيلم من إخراج تومي ستوتفل، وبطولة لين شاي، أوليفر ريون، فاليسكا ميلر، وريان أوشوا.

Two Girls and a Guy 1997

تتمحور حبكة فيلم «شاب وفتاتان» حول الخداع والكذب باسم الحب، عندما تتوهم كل فتاة أنها الحب الأول والأخير لحبيبها قبل أن تكتشف تعدد علاقاته وخيانته لها.

ويدور الفيلم حول فتاتين تقعان في حب ممثل ناشئ يوهم كلاً منهما أنها حبه الوحيد، لتكتشف كل منهما بالمصادفة زيفه واحتياله عليهما بعد 10 أشهر من الخداع باسم الحب. وتقرر الفتاتان مواجهته، ولكنه يواصل الأكاذيب للهروب من مأزقه.

الفيلم من إخراج جيمس توباك وبطولة روبرت دوني، هيثر جراهام، ناتاشا جريسون، أنجيل ديفيد.