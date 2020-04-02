كيف سيتمكن هاري وميغان من كسب لقمة العيش؟

متابعة بتجـــــــــرد: زاد المشاهير في لوس أنجلوس مع انتقال الأمير هاري وزوجته ميغان إليها، لبدء حياة جديدة بعيداً عن العائلة الملكية البريطانية، التي باتا عضوين غير نشطين فيها اعتباراً من اليوم.

وانتقل الزوجان إلى كاليفورنيا قبل أيام على ما يبدو، وهما يقيمان في دارة على شاطئ ماليبو قرب لوس أنجلوس معروف بأنه يضم عدداً كبيراً من نجوم هوليوود وأغنياء كاليفورنيا.

ولكن المشكلة الوحيدة هي أن الزوجين لا ينتميان إلى الفئة الأولى ولا الثانية، فكيف سيتمكن هاري وميغان اللذان باتا «مستقلين مالياً» من كسب لقمة العيش؟ في الوقت الذي تبدو فيه هذه المهمة سهلة بالنسبة إلى ميغان.

ولدت ميغان في لوس أنجلوس، حيث لا تزال تعيش والدتها دوريا، ولديها علاقات جيدة ومعارف كثيرة اكتسبتها عندما كانت ممثلة.

وقال الخبير في عالم المشاهير جيتندر سهديف: «أعتقد أن ميغان ستواصل العمل في عالم الترفيه بطريقة أو بأخرى، وليس من مصلحتها التخلي عن ذلك، وفي النهاية تأتي ميغان من قطاع الترفيه».

ويرى أنه «من غير المرجح» أن تعود ميغان ماركل إلى التمثيل من الباب العريض، وتأدية أدوار مشابهة للأدوار التي أدتها في السابق، فهي قد تقدم أفلاماً وثائقية أو تشارك في دبلجة أعمال مختلفة.

وقبل مغادرتها بريطانيا، أعارت صوتها لرواية فيلم وثائقي من إنتاج «ديزني»، وهي شركة قد تكون مهتمة خصوصاً بصورة ميغان ماركل «الأميرة المتقاعدة».

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بينما أوضح المنتج سايمن تومسون: «الناس يحبون فكرة أنها كانت أميرة، حتى لو أنهما «هاري وميغان» لم يعودا ينتميان إلى العائلة الملكية».

فيما أعربت شركات أخرى في صناعة الترفيه مثل «نتفليكس» عن اهتمامها بالعمل مع ميغان، وإذا أرادت ميغان استئناف عملها في مجال التمثيل، فعليها أن تكون انتقائية للغاية في اختيار أدوارها، وفق تومسون.

ولكن بالنسبة إلى هاري الذي قطع العلاقات مع عائلته للانتقال آلاف الكيلومترات مع زوجته وابنه آرتشي، يكون الوصول إلى لوس أنجلوس أشبه بغوص في المجهول.

وقال الخبير في عالم المشاهير جيتندر سهديف: «لا أرى مكاناً منطقياً في هوليوود لشخص مثل هاري، لكن هذا لا يعني أنه لن يتكيف».

وأضاف أن إلقاء كلمات في مناسبات عامة وعقود مع دور النشر والمقابلات خصوصاً التي تحصل على السجادة الحمراء الشهيرة في هوليوود، يمكن أن يسمح لهاري بمعالجة مشكلة التكيف مع أسلوب الحياة الجديدة.

وتابع: «سيتعين عليه أن يقوم بانعطافة كاملة، وأن يستلهم من دليل كيم كارداشيان والمؤثرين في تلفزيون الواقع ليقول: سأسمح لكم بدخول حياتي وأريكم من أنا في الحقيقة».