دراما الأحلام تستحوذ على خيارات “نتفليكس” في زمن كورونا

متابعة بتجــــــــرد: تستثمر شبكة «نتفليكس» الحجر الصحي في تقديم مجموعة من الأعمال الجديدة التي تتنوع بين برامج المسابقات والكوميديا والرومانسية والمصارعة، وتتفق جميعاً في ثيمة مطاردة الأحلام ما بين الطاهي الهاوي والصبي الحالم بالبطولة، والعامل الباحث عن الثراء، والشقيق الذي يواجه الحب من جديد.

مرح الطهاة

تدور الدراما الواقعية Nailed It حول خبازين من المنزل، يشاركون في مسابقة لإعداد أصناف من الطعام والحلوى المنشورة وصفاتها على الإنترنت.

ويشارك في المسابقة طهاة وخبازون هواة يحاولون استعراض مهاراتهم في الطهي وفنون التقديم والعرض في 35 دقيقة من أجل الفوز بجائزة تقدر بـ10 آلاف دولار، تمنحها لجنة التحكيم الثلاثية المكونة من آدام سكوت، فوتون فيمستر، وجابي دوجلاس.

تجري المسابقات على 3 أجزاء في أجواء من الإثارة وقليل من الفوضى وكثير من المرح، وبدأ عرض السلسة اعتباراً من اليوم الأول من أبريل.

حلم مفقود

يعد فيلم الكوميديا الرومانسية Love Wedding Repeat النسخة الإنجليزية من الفيلم الفرنسي Plan de Table، ويدور حول قوة الصدفة والحالة الفريدة لكل زيجة أو قصة حب.

ويحاول جاك أن يتأكد من أن حفل زفاف شقيقته الصغرى لا ينقصه شيء، ولكنه يواجه سلسلة من الأحداث تقلب حياته رأساً على عقب، ما بين صديقة سابقة غاضبة، وضيف غير مدعو يمتلك سراً يهدده، ولقاء غير متوقع مع فتاة أحلامه التي هربت.

ويسعى جاك إلى التوفيق بين كل تلك الأحداث واستعادة حلمه المفقود والحفاظ على رباطة جأشه حتى يمر اليوم بسلام، الفيلم من إخراج دين كريج، أما البطولة فهي لأوليفيا مان، إليانور توملنسون، جويل فري، ألان مصطفى، وفريدا بنتو، ويعرض في العاشر من أبريل الجاري.

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حدث رئيس

بينما يدور فيلم The Main Event أو «حدث رئيس» حول الصبي ليو تومسون (11 سنة)، الذي يكتشف قناعاً سحرياً للمصارعة يمنحه قوة هائلة، يستخدمه للاشتراك في بطولة العالم للمصارعة الحرة.

ويحاول ليو أن يحقق أحلامه في أن يصبح بطل مصارعة عالمياً بكل ما أوتي من قوة بمساعدة وتشجيع جدته (تشاينا أرنولد).

ويتبقى السؤال هل يستطيع صبي أن يهزم كل منافسيه الكبار الأشداء في حلبة المصارعة؟ الفيلم من إخراج جي كاراس، وبطولة سيت كار، آدام بالي، كين مارينو، وبمشاركة أبطال المصارعة كوفي كنجستون، ميز، وشيموس، ويعرض في العاشر من أبريل الجاري.

ذيول الماضي

دراما عابرة للأجيال تعرضها «نتفليكس» بعنوان Tigertail أو «ذيول الماضي»، وتحكي قصة عامل المصنع المتحرر المنطلق بنج جوي الذي تضطره الظروف لاتخاذ قرار صعب بمغادرة وطنه والمرأة التي يحبها في سعيه للعثور على فرصة أفضل للحياة في أمريكا.

ولكن الحلم يتحول إلى كابوس، والخيال يصبح واقعاً رتيباً بعد أن يمر المهاجر بسلسلة من الوظائف البسيطة وزواج تقليدي خالٍ من الحب، ليصبح في كهولته شبحاً للشاب الذي كان بحلمه وانطلاقه.

ويجد العجوز صعوبة في التوافق مع ابنته أنجيلا، ويخاف من أن يقضي بقية حياته وحيداً معزولاً فيقرر التواصل مع ماضيه وأسرته، في محاولة لتأسيس الحياة التي حلم يوماً أن يعيشها.

تمتد مساحة الفيلم عبر القارات، ويخترق الزمن ما بين تايوان في الخمسينات من القرن الماضي، ونيويورك، العمل كتبه وأخرجه إيمي وينر وألان يانج، وقام ببطولته جوان تشين، يوهسنج فانج، كوي ماي يانج، وفيونا فيو، وسيعرض في العاشر من أبريل الجاري.