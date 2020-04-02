داكوتا جونسون بطلة تحدي “غسيل الأيدي”

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت النجمة الأمريكية داكوتا جونسون في تحدي غسيل الأيدي، في إطار حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للتوعية بمخاطر فيروس كورونا، كما شارك فيها العديد من نجوم هوليوود.
وبثت الممثلة الأمريكية البالغة 30 عاماً مقطع فيديو وهي تغسل يديها ويدي زوجها كريس مارتن، وعلّقت عليه النجمة أوليفيا وايلد بقولها: “داكوتا جونسون: بطلة غسيل الأيدي”.
من جانب آخر، قالت جونسون إنها لا تعتبر نفسها في عزلة صحية مادامت مع زوجها مارتن، إذ ساعد ذلك في زيادة تقاربهما، كما أنهما يقضيان الوقت في التريض بصحبة كلابهما في حديقة منزلهما بعيداً عن التجمعات.
واعترفت النجمة الأمريكية أن علاقتها بزوجها مرت بفترات شد وجذب وكادت تنتهي لولا أن راجع كل منهما نفسه، واتفقا على أن ما يجمعهما أكبر بكثير من أي خلاف في وجهات النظر، منوهة بالدور الذي لعبته زميلتها جوانيت بيللترو في عودتها إلى زوجها.
وقالت إنها حريصة على أن تبتعد بحياتها الخاصة عن مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام، وهما يعيشان حياتهما بهدوء بعيداً عن أي ضغوط، مشيرة إلى أنها سعيدة بذلك.
من جهة أخرى، أوضحت جونسون أنها تقرأ الآن عدة سيناريوهات تمهيداً للتعاقد على تصويرها بعد انتهاء فترة الحظر وانحسار وباء كورونا الذي أصاب الحياة الفنية بشلل، على حد قولها.
وكانت جونسون قد شاركت في فيلم بعنوان The Nowhere Inn عرض في يناير الماضي، كما انتهت من تصوير مشاهدها في الفيلم الكوميدي The High Note الذي من المقرر عرضه في مايو المقبل.
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