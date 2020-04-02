كورونا يجمع أنغام وأصالة رغم خلافهما

متابعة بتجــــــــرد: بعد نجاح حفل الفنان المصري تامر عاشور على يوتيوب الأسبوع الماضي، عبر قناته الرسمية في الموقع، تستقبل منصة “يوتيوب” 8 حفلات غنائية بطريقة البث المباشر.

وتنطلق أولى العروض بحفل للفنانة المصرية كارمن سليمان الجمعة المقبلة بأداء عدد من أشهر أغنياتها أبرزها “حبيبي مش حبيبي، الحال من بعضه، وصابرة”، فيما يحيي الفنان المصري مصطفى حجاج ثاني الحفلات يوم 9 أبريل الجاري، حيث سيغني مجموعة من أبرز أغنياته ومنها “آه يا حنان، يا مصطفى، الوجع”.

للمرة الثانية، تخوض فرقة “ديسكو مصر” تجربة حفلات اللايف يوم 10 أبريل الجاري، وذلك بعد نجاح الحفل الأول الذي حقق عدداً كبيراً من المشاهدات.

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وفيما يخص مبادرة وزارة الثقافة المصرية التي أطلقتها تحت عنوان “خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك”، فمن المقرر أن تقدم الفنانة السورية أصالة حفلاً غنائياً ضمن فعالياتها غداً الخميس عبر القناة الرسمية للوزارة في موقع “يوتيوب”، بينما يحيي المطرب المصري مدحت صالح حفلاً غنائياً الأحد المقبل عبر القناة ذاتها.

وتطل فرقة “كايرو ستيبس” على جمهورها بحفل غنائي الاثنين المقبل، فيما تقدم المطربة المصرية مي فاروق حفلاً غنائياً الثلاثاء المقبل ما بين الساعة التاسعة والعاشرة مساء، ومن المقرر تقديمها عدداً من أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم.

وتختتم المطربة المصرية أنغام هذه الحفلات بتقديم حفلها الغنائي يوم 8 أبريل الجاري، وذلك في إطار مبادرة وزارة الثقافة المصرية.