بدقيقة واحدة مروان خوري يقلب الموازين “هيدي مش غنية”

Apr 02, 2020
استطاع الفنان الشامل مروان خوري بدقيقة واحدة أن يدخل الى قلوب الملايين من الناس الملتزمين بالحجر المنزلي خاصة بظل الوضع الصعب الذي يعيشه العالم بأكمله جراء انتشار فيروس كورونا في أكثر من 150 دولة حول العالم ووفاة أكثر من 30 ألف شخص وأكثر من 800 الف اصابة.
وجه “خوري” تحية على طريقته الخاصة الى الطاقم الطبي، والقوى الأمنية والصليب الأحمر اللبناني الذين يخاطرون بحياتهم “كرمال البقية” بحسب تعبيره. لافتاً الى أنها أعظم قضية يحملها إنسان الى شقيقه الإنسان بإسم الإنسانية.
غنى مروان خوري المقطع، الذي حمل عنوان “هيدي مش غنية”، بصوته الرائع واضعاً احساسه العذب فيه والذي يفوق الوصف. واستطاع بهذا المقطع الصغير أن يضع الأصبع على الجرح ويؤكد ان الذي يحصل في العالم هو امتحان للانسانية.
ويقول المقطع: “هيدي مش غنّية هي إلهُنْ تحية ليلّي عم يتعبوا ويخاطروا بحياتن كرمال البقية وهيدي اعظم قضية يحملها انسان لخيو الانسان بإسم الانسانية وهيدي مش غنية”.
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