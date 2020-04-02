مايا دياب لشيماء سيف: جوزك عارف إنك منحرفة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تواصل الفنانة اللبنانية مايا دياب، برنامجها "Side Talks with Maya" الذي تعرضه عبر الإنترنت من خلال خاصية البث المباشر عبر موقع إنستغرام، حيث حلّت مؤخرا الفنانة المصرية الكوميدية شيماء سيف ضيفة عليها، وهما في الحجر المنزلي.

وقالت شيماء سيف لمايا إنها ملتزمة بعدم مغادرة المنزل ووصلت إلى 21 يوما متواصلة دون الخروج التزامًا بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وطالبت شيماء سيف بتطبيق العزل المنزلي بين الأزواج أيضًا، وذلك عندما دخل زوجها المنتج المصري محمد كارتر بتعليق على اللايف قائلًا وبشكل كوميدي: "بصي كارتر داخل كاتبلي إيه بيقولي أنا هادي شرارة معاكي مش عاوزة مني حاجة.. إنت هوطي عليك الحرارة مش هادي شرارة ياعم سيبنا بقى ما احنا مزروعين مع بعض في البيت...طالعة لايف جاي ورايا كمان إيه الزهق ده".

وأضافت شيماء سيف قائلة: "أنا عاوزة أوجه نداء لكل المسؤولين، ياريت نعمل عزل جوه البيت كل راجل وست يبعدوا عن بعض لإننا أقسم بالله هنطلق القعدة طولت والخنقة زادت وأنا على آخري أنا تعبت، الدادة أم عطيات مبتتطبخش الطبخ اللي أنا بطبخه ولا بتغسل الغسيل اللي بغسله".

وأشارت شيماء إلى أن زوجها محمد كارتر به عيب لا يعجبني وهو أنه ينام كثيرا، موضحة أنها من الأشخاص الذين يستيقظون مبكرا، مردفة: "بصحى الساعة 7 الصبح ومحمد بيحب النوم".

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وأكدت شيماء سيف أنها لم تكن تتوقع أن تصبح في يوم من الأيام ممثلة، لافتة إلى أن الأمر جاء بالصدفة البحتة، وأضافت: "كنت في كلية تجارة ولا عملت أي حاجة عشان أكون كوميديانة ومكنش في دماغي أي حاجة في الدنيا ومكنش في دماغي إني أمثل وجت بالصدفة إني عملت مسرحية مع أصحابي وشافني المخرج سيف ممتاز وعملت برنامج الشيكروباص وبعدها لقيت نفسي مكملة".

وتابعت الفنانة المصرية قائلة: "كنت ماشية في الحياة كده في حالي وفجأة كده لقيت نفسي في حتة تانية عملت انحراف كده في الحياة ولقيت نفسي كده"، فردّت عليها مايا دياب قائلة: "وجوزك محمد كارتر عارف إنك منحرفة ولا لأ؟"، فقالت شيماء: "طبعًا أومال هو حبني ليه؟ ده مفيش حد غير كارتر عارف ده عيب حد تاني يعرف".

وأشارت شيماء سيف إلى أن شكلها لا يمثل لها أي أزمة في حياتها العملية والخاصة، وأنها تعدّ هذا الشكل قد ساهم في نجاحها وأدائها لأدوار ربما غيرها لا يستطيع القيام بها، معربًة عن اندهاشها من حديث البعض عن شكلها، فقالت: "هل سعاد حسني نجحت لأنها فقط كانت امرأة جميلة؟".

وبشأن انسحابها من مسرحية "لوكاندة الأوباش" التي عُرضت مؤخرا في "موسم الرياض" وحلول الممثلة بدرية طلبة بديلة عنها قالت: "لم يكن هناك سبب، الأمر فقط يعود للوقت هو الذي لم يقف إلى جانبي".