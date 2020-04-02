شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تمارس التمارين الرياضة فى العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تحاول الفنانة نانسى عجرم تسليه وقتها في العزل المنزلى مع بناتها من خلال ممارسة الرياضة داخل البيت، وشاركت نانسى جمهورها صوة جديدة لها أثناء ممارسة بعض التمارين الرياضية عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها قائلة:" السيلفى المفضل عندى خليكم في البيت".



نانسى عجرم

وتقضى النجمة نانسى عجرم وقتها في العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع لمنع انتقال العدوى مع بناتها و أسرتها، لافته أنها فى المنزل منذ أسبوعين وفي البداية كان الوقت مروره صعب لكنها الآن تأقلمت مع الوضع.

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وتحدثت نانسى في أحد اللقاءات التلفزيونية، عن كيفية قضائها الوقت في المنزل، قائلة:" أنا بتسلى في البيت كتير عندى حاجات بعملها وبخلصها ولما تحس حالك مجبور تعقد في البيت متعرفش تنزل بالسيارة تروح الاستوديو البداية كانت صعبة لكن تأقلمنا وبقالنا أسبوعين في البيت".

وتابعت نانسى في حديثها، قائلة:" أول شيء الوضع كان صعب كنا بنروح السوبر ماركت فسحة للبنات، بنقضى وقت حلو كتير سوا اتعلمت حاجات كتير منهم حلوة بنقسم الوقت سوا ندرس أونلاين و نطبخ و نلعب رياضة بنتفرج على أفلام والبنات ساعة يتخنقوا و ساعة يتصلحوا كده نص النهار خلص و في كمان الوقت اللى مامى بتقلهم أعملوا اللى نفسكوا فيه بس ابعدوا عنى".

وفى سياق آخر تستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم لتسجيل تتر مسلسل "سكر زيادة"، من بطولة النجمتين الكبيرتين نادية الجندى ونبيلة عبيد، والأغنية من المقرر أن تحمل نفس اسم المسلسل وهى من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقي أحمد إبراهيم.

يذكر أن مسلسل "سكر زيادة" تدور أحداثه في إطار كوميدى وهو أقرب للسيت كوم ويشارك فى بطولته نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد وأيضًا هيفاء وهبى إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقررالإعلان عن أسمائهم تباعًا.