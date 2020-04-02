شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى يعرف جمهوره على أحدث طيوره: "ابنى الجديد زينهم " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد مكي جمهوره بفيديو لأحدث طيوره، من الببغاء وأطلق عليه أسم "زينهم"، وعلق علي الفيديو عبر حسابه بموقع "أنستجرام" :"إبني الجديد ( زينهم ) بيمسي على الناس الحلوه ".

و بدأ النجم أحمد مكى تحضيرات فيلمه الجديد ويحمل اسم مؤقت "مفيش مشكلة"، ليعود من خلاله مكي إلى السينما من جديد بعد غياب 7 سنوات، منذ أن قدم فيلم "سمير أبو النيل" الذى لم يحقق النجاح المتوقع وقتها.



احمد مكي

ومن المقرر أن ينطلق تصوير فيلم "مفيش مشكلة"، بعد موسم عيد الفطر المقبل، ويجرى صناع العمل جلسات عمل للوقوف على التفاصيل النهائية للفيلم قبل إبرام تعاقدات الأبطال المشاركين في الفيلم، وجار كتابته خلال هذه الأيام.

وكانت آخر أعمال مكى فى الدراما التليفزيوينة مسلسل "خلصانة بشياكة" وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.