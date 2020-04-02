شكرا لقرائتكم خبر عن جوليا بطرس ترفض تهنئة أفيخاى أدرعى بعيد ميلادها.. وتؤكد: معايدة مسمومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الفنانة اللبنانية جوليا بطرس بيانا رفض واستنكار لمعايدة المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى ​أفيخاى أدرعى،​ بمناسبة عيد ميلادها، حيث أطلقت عليها "معايدة مسمومة".

وكتب الحساب الرسمى لجوليا بطرس عبر موقع "تويتر" "ليس من عادة السيدة جوليا بطرس الدخول فى نقاش مع أحد عبر وسائل التواصل الاجتماعى، لكن المعايدة المسمومة بعيد ميلادها التى وصلتها اليوم من الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى تفرض رفض هذه المعايدة المريبة".



جوليا بطرس

وأضاف البيان: "إن من امتهن الاحتلال وارتكاب الجرائم والمجازر لا يملك الحد الأدنى من الحس الموسيقي وتذوق الفن واللحن لأنه مفطور على القتل والإرهاب والتعذيب والتنكيل بالأبرياء وانتهاك الحقوق المشروعة للشعوب".

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وختم البيان بالقول: "مهما حاول العدو الظهور بمظهر الحمل الوديع وصاحب الإحساس المرهف، لن يتمكن من محو ما ارتكبه - ولا يزال - بحق الشعب الفلسطينى المقهور والمعذب، وبحق الشعوب العربية عموماً والشعب اللبناني خصوصاً، وستبقى ممارساته المدانة وصمة عار لن تمحوها عاطفة كاذبة من هنا وتمنيات مخادعة من هناك".

وكان الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعيقدقرر أن يقدّم معايدة هدفها الإساءة والاستفزاز للفنانة جوليا بطرس بمناسبة عيد ميلادها، حيث نشر فيديو لعناصر من الجيش الإسرائيلي تعزف أغنية "لا بأحلامك"، وعلق قائلا "كل عام وأنت بخير يا جوليا بطرس. لطالما كنتِ نصيرةَ الإرهاب وداعمته لكننا شعب يفقه معنى الموسيقى وقيمة الفن لذا نتجاوز الخلافات والاختلافات ونهديك عزفًا لأغنيتك بأنامل جيشنا في مناسبة عيد ميلادك، وإن شاء الله العام الجاي بتعيّدي مع الأصدقاء وبعيداً من الفيروس".

يذكر أن والد الفنانة اللبنانية جوليا بطرس، توفى عن عمر ناهز الـ80 عاما، مطلع العام الحالى إثر مشاكل فى القلب، وهو أيضا والد الملحن زياد بطرس والمخرجة صوفى بطرس.