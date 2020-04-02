شكرا لقرائتكم خبر عن كيفانش تاتليتوج يكشف نتيجة تحليله بفيروس كورونا.. ويؤكد: أنا بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم التركى كيفانش تاتليتوج الشهير بمهند عن نتيجة تحاليل فيروس كورونا، حيث أكد أن النتيجة جاءت سلبية، وأنه ليس مصابا بالفيروس، مؤكدة أنه تم فحص رئتيه وسيتم تحديد العلاج اللازم له.

وكتب كيفانش على حسابه بموقع "تويتر" "تم الكشف عن الالتهاب الرئوى فى منطقة صغيرة من رئتى نتيجة الفحوصات فى المستشفى، حيث أتيت بشكوى من ارتفاع درجة الحرارة والسعال، تمت متابعتى وعلاجى فى هذا الصدد.. وعلمت اليوم أن نتيجة اختبار Covid-19 كانت سلبية".



كيفانش

وتابع "أتمنى الشفاء من الله لجميع المرضى، خاصة أولئك الذين يعانون من Covid-19 صلواتنا معك.. أنا بخير ... شكرا لاهتمامكم".

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وكان بطل مسلسل العشق الممنوع قد أثار مخاوف جمهوره بعدما أعلن عن شعوره بأعراض الفيروس، حيث قال في تغريدة له أمس "مرحبا للجميع، منذ 15 يوما وأنا في البيت مع زوجتي، لكن ذهبت للمستشفى لأنه كانت لدي بعض الأعراض وخضعت للفحوصات، لا تقلقوا من فضلكم، أنا بخير للغاية وأنتظر نتائج الفحوصات".

وكان عدد من المشاهير العالميين أعلنوا عن إصابتهم بفيروس كورونا وأولهم النجم العالمي توم هانكس، وزوجته ريتا ويلسون لكنهما شفيا وعادا إلي منزلهما بالولايات المتحدة، ونشر هانكس رسالة شكرعبرحسابه بفيس بوك وكتب قائلاً "مرحباً بالجميع، نحن الآن في المنزل بأمريكا، نواصل حماية أنفسنا والتزام تعليمات الوقاية بالابتعاد عن التجمعات الاجتماعية، شكراً جزيلا للجميع في أستراليا الذين اعتنوا بنا، وقاموا برعايتنا حتى عودتنا للولايات المتحدة الأمريكية، وشكرا لكل من حرص على الاطمئنان علينا أنا وريتا نقدر ذلك، شكرا لكم".

وفى السياق نفسه، التقطت عدسات المصورين، النجم العالمي وزوجته فور وصولهماً لمطار لوس أنجلوس في أمريكا، عائدين من استراليا بعد اكتمال الحجر الصحي وشفائهما ونقلت جريدة الديلي ميل البريطانية صور الزوجان وهما يبتسمان فور عودتها للولايات المتحدة الأمريكية بعد انتصارهم على الفيروس، ومن ثم عودتهما لمنزلهما بسيارتهما الخاصة التي قادها هانكس.