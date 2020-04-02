شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر مطرب مع مى كساب بسبب "دفعة محمد صلاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان مصطفى خاطر من تسجيل أغنية تتر مسلسله الإذاعى الكوميدى "دفعة محمد صلاح"، المقرر إذاعته خلال شهر رمضان المقبل على راديو النيل، ويغنى خاطر أغنية التتر بمشاركة الفنانة مى كساب وعدد من الفنانين المشاركين فى البطولة، والأغنية تحمل نفس اسم العمل، وهى من كلمات عمر طاهر، وألحان محمد راجح، وتوزيع إكرامى عبده.

مسلسل "دفعة محمد صلاح" بطولة مصطفى خاطر ومى كساب وإنعام سالوسة وعبد الله مشرف وسامى مغاورى ويحيى محمود وفتحى سعد ومحمود عامر، تأليف عمرطاهر، وإنتاج المعتز بالله محمد، وإخراج خالد الشوربجى، وتجسد مى كساب فى الحلقات شخصية "مدرسه موسيقي" متزوجة مصطفى خاطر.

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تدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى حول كابتن حلمى، والذى كان زميلا للاعب الدولى محمد صلاح فى فريق الناشئين فى مصر وكان منافسا له لكن استقر به الحال فى فريق درجة ثانية حتى يقرر أن يغير مصيره للأفضل، ويبدأ فى مراسلة زميله القديم "محمد صلاح" بحثا عن طريقة جديدة يغير بها ما تبقى من عمره فى الملاعب.

يذكر أن مصطفى خاطر يخوض سباق الدراما التليفزيوينة خلال شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل "وصل أمانة"، والذى يتقاسم بطولته مع على ربيع، ويشاركهما البطولة محمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبروعدد من ضيوف الشرف، ويسجل العمل التعاون الأول بين ربيع وخاطر في الدراما التليفزيونية، وهو من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر.