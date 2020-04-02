شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 17 عاما .. تفاصيل عودة هانى رمزى إلى المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم هانى رمزى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يدرس حاليا عدد من المشاريع المسرحية لتقديم إحداها هذا العام وحتى الآن لم يستقر على عمل معين خاصة انه بعيد عن تقديم المسرح منذ فترة كبيرة مضيفا أن المسرح من أقرب الأعمال إلى قلبه .

وكان آخر أعمال النجم هانى رمزى مسرحية "كده اوكيه" قدمها مع كل من منى زكى والسقا وشريف منير منذ حوالى 17 عاما وحققت نجاح كبير أثناء عرضها .

من ناحية أخرى يستعد النجم هانى رمزى خلال الأيام المقبلة لتصوير فيلم جديد يحمل اسم "الباب يفوت جمل"، ينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية كعادته وهو من تأليف سامح سرالختم وإخراج أحمد البدرى، ومن المقررالكشف عن باقى الأبطال قريبا للبدء فى تصويره.

ويعيد هذا العمل النجم هانى رمزى للسينما بعد غياب عامين منذ قدم آخر أعماله فيلم "قسطى بيوجعنى" مع الفنانة مايا نصرى وحسن حسنى ومصطفى أبو سريع واخرون ومن إخراج ايهاب لمعى، وتناول الفيلم حياة هانى رمزى البسيطة الذى يعمل محصل للفواتير واﻷقساط الخاصة باﻷجهزة الكهربائية، ويقع فى العديد من المفارقات الكوميدية التى يتعرض لها أثناء تأدية عمله نتيجة لارتفاع الأسعار فى مصر.

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وكرم هانى رمزى مؤخرا داخل الأكاديمية البحرية بفرع الدقى، عن مشواره الفنى والنجاحات الذى حققها، وكان فى استقباله عدد من قيادات الأكاديمية والطلاب بحفاوة وترحيب شديد، وتحدث الفنان هانى رمزى خلال الندوة عن بداية نجاحه والمحطات الفنية المهمة فى مشواره، حيث وعد عدد من الطلاب بالاستعانة بهم فى أعماله المقبلة.

وكانت آخرأعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هانى رمزى وتدور بينهما قصة حب.