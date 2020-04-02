وفاة أسطورة موسيقى الجاز والاس روني بكورونا

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لم يصمد عازف البوق لموسيقى الجاز الأميركي والاس روني في مقاومته لفيروس كورونا، إذ توفي الثلاثاء إثر إصابته بالمرض.

وحسب موقع سي ان ان أكدت الخبر ليديا ليبمان، المسؤولة الإعلامية لروني، في بيان لها. وقالت "أشعر بالحزن لتأكيد وفاة عازف البوق وأسطورة الجاز والاس روني (59 عامًا) بسبب مضاعفات كوفيد-19 هذا الصباح. تتطلع العائلة إلى تكريم والاس ومساهماته الموسيقية بمجرد أن يحدث هذا الوباء".

وأضافت ليبمان: "العمل مع والاس كان وسيظل أحد أعظم الامتيازات في حياتي. لقد كان شرفًا لي أن أمثله وأن أكون جزءًا من عالمه الموسيقي. لا يمكنني حتى البدء في التعبير عن مقدار افتقاده له وموسيقاه".

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، قال أسطورة الجاز مايلز ديفيس: "لقد شعرنا بالصدمة لأن شقيقنا عازف البوق والاس روني توفي اليوم... كان والاس قوة عالمية في مجتمع الجاز. لعب مع مايلز في حفل مونترو التاريخي الذي أخرجه كوينسي جونز... لقد كان محبوبًا وموجهًا من قبل مايلز. سنفتقدك، نحن نحبك".



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