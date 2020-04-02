جوليا بطرس ترد على معايدة أفيخاي أدرعي المسمومة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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"الخليج 365" من بيروت: كعادته في استفزاز الفنانات اللبنانيات بكل صفاقة نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي معايدة للفنانة جوليا بطرس بعيد ميلادها بشكل استفزازي بعد أن وصفها ب "نصيرة الإرهاب وداعمته" وأضاف لكننا شعب يفقه معنى الموسيقى وقيمة الفن، لذا نتجاوز الخلافات والاختلافات ونهديك عزفًا لاغنيتك بأنامل جيشنا في مناسبة عيد ميلادك وإن شاء الله العام الجاي بتعيّدي مع الأصدقاء والأحباب، وبعيد عن فيروس #كورونا.

مما استدعى رداً منها ببيان نشرته عبر حسابها على تويتر جاء فيه:

"ليس من عادة السيدة جوليا بطرس الدخول في نقاش مع احد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن المعايدة المسمومة بعيد ميلادها التي وصلتها اليوم من الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي تفرض الآتي:

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"أولا: رفض هذه المعايدة المريبة.

ثانيا: إنّ من امتهن الاحتلال وارتكاب الجرائم والمجازر لا يملك الحد الادنى من الحس الموسيقي وتذوق الفن واللحن لانه مفطور على القتل والارهاب والتعذيب والتنكيل بالابرياء وانتهاك الحقوق المشروعة للشعوب.

الثاً: مهما حاول العدو الظهور بمظهر الحمل الوديع وصاحب الاحساس المرهف، لن يتمكن من محو ما ارتكبه، ولا يزال، في حق الشعب الفلسطيني المقهور والمعذب، وبحق الشعوب العربية عموماً والشعب اللبناني خصوصاً، وستبقى ممارساته المدانة وصمة عار لن تمحوها عاطفة كاذبة من هنا وتمنيات مخادعة من هناك".