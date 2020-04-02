ميريام فارس من بالحجر المنزلي:.."زوجي من يقرر ذلك"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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أطلت الفنانة ميريام فارس عبر برنامج "منا وجر" على محطة الـ MTV اللبنانية. وتحدثت عن الأوقات التي تمضيها مع عائلتها الصغيرة في الحجر المنزلي. فارس تحدثت الى البرنامج عبر "سكايب" مؤكدة انها تلتزم المنزل منذ 22 فبراير الماضي برفقة زوجها وابنها جايدن.

وأكدت ميريام أنها سعيدة في الحجر المنزلي خصوصا وأنها كانت تريد شراء الوقت قبل فيروس كورونا، ولكنها تشعر الآن بأن حياتها جيدة وتمكنت من القيام بالكثير من الأمور التي لم تستطع إنجازها من قبل. وتحاول فارس الابتعاد عن سماع الأخبار السيئة التي تتعلق بكورونا، كي تتفادى الاكتئاب وكل ما عليها القيام به هو تعقيم وتنظيف في المنزل و"لا داعي لأي وسواسط. فيما لم تخل المقابلة من سؤال مقدم البرنامج بيار رباط عن انه متى سيتمكن الجمهور من رؤية زوجها في الإعلام، أجابت ميرام بأننا سنراه عندما يقرر هو.



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