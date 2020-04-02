غدا.. عرض حفل كارمن سليمان والشرنوبي" أون لاين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعرض وزارة الثقافة المصرية عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، حفل غنائي للفنانة كارمن سليمان والفنان محمد الشرنوبي في تمام التاسعة مساء غد الجمعة.

وتقدم "كارمن" خلال الحفل باقة من أغاني الزمن الجميل، كما تغني عدد من أغانيها أبرزها "حضن دافي"، و"قلبي يدق"، وغيرها.

بينما يقدم الفنان محمد الشرنوبي عدد من الأغاني أبرزها أغنية "تخونوه" للفنان عبدالحليم حافظ، و"خايف أقول اللي في قلبي"، وأغنية "صبح الصباح"..

وبعد انتهاء الحفل تعرض مسرحية "أين أشباحي" إنتاج طلبة الدفعة الثالثة لقسم التمثيل باستوديو مسرح مركز الإبداع الفني التابع لصندوق التنمية الثقافية، تحت إشراف المخرج خالد جلال.