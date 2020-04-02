فن ومشاهير

توم هانكس ينعى الموسيقي العالمي آدم شليزنجر بعد وفاته بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى النجم العالمي توم هانكس، عبر حسابه بموقع فيسبوك، الموسيقي والكاتب العالمي آدم شليزنجر إثر وفاته بفيروس المستجد.

وكتب "هانكس": "يوم حزين بعد رحيل آدم شليزنجر، بسبب إصابته بفيروس كورونا".

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ورحل النجم الحاصل على جائزة الإيمي العالمية، مساء أمس الأربعاء، عن عمر يناهز 52 عاما.

وكان "آدم" قد نقل إلى مستشفى في شمال نيويورك الأسبوع الماضي، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكان محاميه قد أعلن تدهور حالته الصحية يوم الثلاثاء".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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