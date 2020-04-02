توم هانكس ينعى الموسيقي العالمي آدم شليزنجر بعد وفاته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى النجم العالمي توم هانكس، عبر حسابه بموقع فيسبوك، الموسيقي والكاتب العالمي آدم شليزنجر إثر وفاته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب "هانكس": "يوم حزين بعد رحيل آدم شليزنجر، بسبب إصابته بفيروس كورونا".

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ورحل النجم الحاصل على جائزة الإيمي العالمية، مساء أمس الأربعاء، عن عمر يناهز 52 عاما.

وكان "آدم" قد نقل إلى مستشفى في شمال نيويورك الأسبوع الماضي، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكان محاميه قد أعلن تدهور حالته الصحية يوم الثلاثاء".