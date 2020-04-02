تراند اليوم : رسالة من "أفيخاي" لفنانة عربية والأخيرة ترد ببيان شديد اللهجة

كعادته فاجأ المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الفنانة اللبنانية جوليا بطرس، بمعايدتها في رسالة بكناسبة عيد ميلادها، ما أثار حالة جدل بين النشطاء.

من جانبها رد المكتب الإعلامي للفنانة في بيان شديد اللهجة معتبرة أن ما فعله "أفيخاي" معايدة مسمومة، حيث جاء فيه :

"ليس من عادة السيدة جوليا بطرس الدخول في نقاش مع أحد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن المعايدة المسمومة بعيد ميلادها التي وصلتها اليوم من الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي تفرض رفض هذه المعايدة المريبة".

وأضاف البيان "إن من امتهن الاحتلال وارتكاب الجرائم والمجازر لا يملك الحد الأدنى من الحس الموسيقي وتذوق الفن واللحن لأنه مفطور على القتل والإرهاب والتعذيب والتنكيل بالأبرياء وانتهاك الحقوق المشروعة للشعوب".

وختم البيان بالقول "مهما حاول العدو الظهور بمظهر الحمل الوديع وصاحب الإحساس المرهف، لن يتمكن من محو ما ارتكبه - ولا يزال- بحق الشعب الفلسطيني المقهور والمعذب، وبحق الشعوب العربية عموماً والشعب اللبناني خصوصاً، وستبقى ممارساته المدانة وصمة عار لن تمحوها عاطفة كاذبة من هنا وتمنيات مخادعة من هناك".

وكان الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي أفيخاي أدرعي قرر يقدّم معايدة هدفها الإساءة والاستفزاز للفنانة جوليا بطرس لمناسبة عيدها، مستخدما الأسلوب نفسه: التمجيد بالفنان واختيار عناصر من الجيش الاسرائيلي للعزف، فوقع خياره هذه المرة على أغنية "لا بأحلامك"، وغرّد لبطرس قائلاً: "كل عام وانت بخير يا جوليا بطرس. لطالما كنتِ نصيرةَ الإرهاب وداعمته لكننا شعب يفقه معنى الموسيقى وقيمة الفن لذا نتجاوز الخلافات والاختلافات ونهديك عزفًا لاغنيتك بأنامل جيشنا في مناسبة عيد ميلادك، وإن شاء الله العام الجاي بتعيّدي مع الأصدقاء وبعيداً من الفيروس".



