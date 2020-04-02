تراند اليوم : أول رد لـ"مهند" التركي على إصابته بـ"كورونا"

في أول رد له بعد نقله إلى المستشفى وانتشار أنباء حول إصابته بفيروس كورونا، رد الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ المعروف في الدول العربية بـ"مهند"، مشيرًا إلى أن نتيجة التحاليل لم تظهر بعد.
وقال الفنان التركي عبر حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "مرحبا للجميع، أنا في المنزل مع زوجتي منذ 15 يوماً ولكن بسبب بعض الشكوك ذهبت إلى المستشفى ووضعوني تحت المراقبة، أرجوكم لا تقلقوا، أنا بخير وأنتظر نتيجة التحاليل، سأبقيكم على اطلاع، ابقوا بخير".
وكان قد انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر نقل "كيفانش تاتليتوغ" المعروف عربيا باسم "مهند" الى المستشفى ليلة أمس.
وقد تناقلت الصحافة التركية خبر أن "كيفانش" كان قد شعر بالتعب في ليلة الماضية وتم نقله إلى مستشفى "ليف" في اسطنبول وتم ادخاله إلى المستشفى، وذكرت ابعض الصحف الاشتباه باصابته بفيروس كورونا.