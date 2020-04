تابعوا أفضل الأفلام على شبكة OSN في شهر أبريل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 أبريل 2020 11:39 صباحاً - كشفت شبكة OSN، شبكة المحتوى الترفيهي الرائدة على مستوى المنطقة، عن باقة من أشهر الأفلام على قناة OSN Movies First، بدءاً من أفلام التشويق والرعب إلى أحدث أعمال الدراما وأفلام الكوميديا وغيرها من الخيارات التي تلبي جميع الأذواق. وعلاوةً على ذلك، ستعرض الشبكة أفلاماً عائلية بشكل متواصل خلال شهر رمضان تزامناً مع إطلاق قناتها المؤقتة Family Fun.



وسيكون فيلم Booksmart، الذي وصفه النقّاد بأنه أحد أمتع الأفلام الكوميدية منذ سنوات، على رأس هذه القائمة، حيث سيُتاح للمشاهدين ابتداءً من يوم الخميس 2 أبريل، ويُشارك فيه عدد من النجوم مثل جيسيكا ويليامز وبيني فيلدستين والممثلة المرشحة لجائزة جولدن جلوب كايتلين ديفر. ويحكي الفيلم قصة صديقتين متفوقتين أدركتا قبل تخرجهما من المدرسة الثانوية أنه كان عليهما بذل جهد أقل والمرح أكثر، وكيف عزمتا على مواكبة أقرانهما واختصار مرح أربع سنوات في ليلة واحدة.

وسيشهد شهر أبريل عرضاً حصرياً لفيلم التشويق المرتقب Haunt كجزء من محتوى الشبكة الجديد والحصري. وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة أصدقاء في عشية الهالوين يجدون أنفسهم في مواجهة منزل مسكون يكشف أكبر مخاوفهم، وتنقلب ليلتهم إلى جحيم عندما يدركون بأن بعض كوابيسهم حقيقة. والفيلم هو من بطولة كاتي ستيفنز وويل بريتين ولوريان أليسا مكلين، وسيتم عرضه لأول مرة يوم الخميس 9 أبريل.







كما تدعو شبكة OSN جميع عشاق أفلام الرعب لمتابعة فيلم Child's Play يوم الخميس 16 أبريل، والذي يعدّ النسخة الجديدة من الفيلم الذي صدر عام 1988، حيث سيجسد الفيلم الجديد الجزء الأول من سلسلة الأفلام الشهيرة بعد إعادة تصويرها، ويصور الفيلم قصة أم تُهدي ابنها البالغ من العمر 13 عاماً دميةً في عيد ميلاده، غير مدركة للشر الكامن داخلها. فيما سيتم عرض الفيلم المميز Crawl يوم الخميس 23 أبريل، ويحكي قصة شابة تحاول إنقاذ والدها خلال إعصار من الدرجة الخامسة، لتجد نفسها محاصرةً في منزل غمرته المياه في مواجهة التماسيح. وقد حقق الفيلم أكثر من 91 مليون دولار في شباك التذاكر حول العالم.



وتعتزم الشبكة بث فيلمTeen Spirit يوم الجمعة 17 أبريل، ويحكي قصة الشابة الخجولة فيوليت، التي تسعى للخروج من بلدتها الصغيرة لتحقيق حلمها في الغناء، حيث تتلقى مساعدة غير متوقعة من معلّم لتشارك في مسابقة غناء في رحلة تختبر إخلاصها وموهبتها وطموحها. الفيلم هو من بطولة إيل فانينغ وانيسكا جروتشوسكا وآرشي ماديكوي ومن إنتاج الشركة المنتجة للفيلم الحائز على إعجاب النقاد LA LA Land.



ويسر شبكة OSN أن تعرض بشكل حصري فيلم الدراما The Chaperone لكل محبي ديزني يوم الجمعة 24 أبريل. تجري أحداث الفيلم عام 1920 حيث تتغير حياة امرأة من كنساس إلى الأبد عندما ترافق راقصاً شاباً أثناء رحلتها للبحث عن الشهرة في مدينة نيويورك، الفيلم من بطولة إيمي والممثلة الحائزة على جائزة جولدن جلوب إليزابيث ماكغفرن وهالي لو ريتشاردسون وجيزا روهريج.







وتضم قائمة الشبكة أيضاً الفيلم المرتقب Bad Education من بطولة هيو جاكمان وجيرالدين فيسواناثان، ويصور أكبر فضيحة اختلاس في مدرسة عامة في التاريخ، وسيتم عرضه يوم الخميس 30 أبريل.



بالإضافة إلى ذلك، تعتزم شبكة OSN إطلاق قناتها المؤقتة Family Fun من 24 أبريل ولغاية 16 مايو احتفاءً بشهر رمضان الكريم، حيث ستعرض أفلاماً مفضلة ليستمتع بها جميع أفراد العائلة مثل Alice in Wonderland وMarry Poppins Returns وDumbo وMoana.



أبرز الأفلام على قناة OSN Movies First خلال شهر أبريل:

Booksmart (2019) - الخميس 2 أبريل الساعة 22:00 بتوقيت السعودية / 23:00 بتوقيت الإمارات

Haunt (2019) - الخميس 9 أبريل الساعة 22:00 بتوقيت السعودية / 23:00 بتوقيت الإمارات

Child’s Play (2019) - الخميس 16 أبريل الساعة 22:00 بتوقيت السعودية / 23:00 بتوقيت الإمارات

Teen Spirit (2018) - الجمعة 17 أبريل الساعة 21:00 بتوقيت السعودية / 22:00 بتوقيت الإمارات

Crawl (2019) - الخميس 23 أبريل الساعة 22:00 بتوقيت السعودية / 23:00 بتوقيت الإمارات

The Chaperone (2018) - الجمعة 24 أبريل الساعة 21:00 بتوقيت السعودية / 22:00 بتوقيت الإمارات

Bad Education (2020) - الخميس 30 أبريل الساعة 22:00 بتوقيت السعودية / 23:00 بتوقيت الإمارات

أبرز الأفلام على قناة Family Fun المؤقتة خلال شهر أبريل:



G-Force (2009)

The Odd Life of Timothy Green (2012)

Furry Vengeance (2010)

Mary Poppins Returns (2018)

Ralph Breaks the Internet (2018)

Chitty Chitty Bang Bang (1968)

My Girl (1991)

Wonder Park (2019)

Puss in Boots (2011)

Pete’s Dragon (2016)

Aladdin (2019)

Aladdin (1992)

Aladdin and the King of Thieves (1996)

Alice in Wonderland (2010)

Alice Through the Looking Glass (2016)

Dumbo (2019)

Into the Woods (2014)

Oz the Great and Powerful (2013)

Race to Witch Mountain (2009)

Diary of A Wimpy Kid (2010)

Percy Jackson and the Lightning Thief (2010)

Moana (2016)

Maleficent (2014)

Black Panther (2018)

The Amazing Spider-Man (2012)

The Amazing Spider-Man 2 (2014)

Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)

Indiana Jones and the Last Crusade (1989)

Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)

Indiana Jones Raiders of the Lost Ark (1981)