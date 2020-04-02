زينة مكي تصدم الجمهور بلون شعرها الجديد-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - صدمت الممثلة اللبنانية ​زينة مكي​ الجمهور بلون شعرها الجديد، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها ظهرت فيها بلون شعر أشقر، مستغنية عن لون شعرها الأسود الذي إشتهرت به.

وعلّقت على الصورة ممازحةً بالقول:"من هي هذه، أهي مزحة أول نيسان/أبريل"؟، ولم تكشف عن سبب هذا التغيير، فيما أشار البعض إلى أنه اللوك الذي ستظهر به في مسلسلها الجديد "دانتيل" والذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ أبدى أغلبهم إعجابهم بإطلالتها.

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