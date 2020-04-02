ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة من طفولة الممثل السوري ​ميلاد يوسف​، وظهر فيها برفقة والدته، وتبيّن أنها تعود إلى ما قبل 42 عاماً.

وعلق عليها الكثير من المتابعين، وركزوا على التغيير الذي طرأ على شكله بين الماضي والحاضر، ورأى بعضهم أن التغيير كبير، فيما أشار آخرون إلى أنه لا زال يحتفظ بالكثير من ملامح الطفولة.

كما تناولت بعض التعليقات في المقابل الشبه بينه وبين والدته، وإنقسمت الآراء بين من إعتبروا أنه واضح جداً، ومن أشاروا إلى أنه يشببها ببعض التفاصيل الصغيرة فقط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من هو هذا الطفل الذي أصبح ممثلاً سورياً مشهوراً؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.