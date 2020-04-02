مشاهير يتحدثون أكثر من لغة منهم ناتالي بورتمان التي تتقن 5!

ميرنا وليد - بيروت - هناك الكثير من مشاهير ​هوليوود​ الذين نحبهم كثيراً، نظراً لإطلالتهم المذهلة وقدراتهم ومواهبهم، والى جانب ذلك فإنهم يتقنون لغتين أو يتحدثون عدة لغات، ومن بين هؤلاء المشاهير: ​برادلي كوبر​ يتحدث اللغة الفرنسية بشكل ممتاز. ​بن أفليك​ يتحدث الإسبانية بسبب حياته في المكسيك. ​جوني ديب​ يتكلم اللغة الفرنسية وذلك لأنه عاش قسما من حياته في فرنسا. غوينيث بالترو تتحدث الإسبانية لأنها درست في اسبانيا. ​ليوناردو دي كابريو​ يتحدث الألمانية الى جانب الإنكليزية لأن والدته ألمانية. Advertisements ​ميلا كونيس​ تتحدث الروسية بطلاقة لأنها من أصول أوكرانية. ​ناتالي بورتمان​ تتحدث الإسبانية والألمانية والفرنسية والعبرية واليابانية. ​هايدي كلوم​ تتحدث الإنكليزية مع أنها من أصول ألمانية. ​ويل سميث​ يجيد اللغة الإسبانية بطلاقة.

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