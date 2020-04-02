كورونا يحرم مؤقتاً دواين جونسون من “بلاك آدم”

متابعة بتجــــــــرد: انضم دواين جونسون إلى قائمة المشاهير المتضررين من فيروس كورونا، لكن هذه المرة ليست اشتباهاً في إصابة، بل تأجيل تصوير، حيت اضطر النجم الأمريكي إلى تأجيل تصوير فيلم Black Adam، والذي كان مقرراً صيف 2020.

وأكد جونسون حماسه للفيلم، مشيراً إلى أنه كان يتدرب بشدة من أجل هذا الدور، منوهاً بأنه كان من المقرر تصويره في يوليو، لكن جاء الفيروس ليغير الخطط.

وتعتبر شخصية “بلاك آدم”، من الشخصيات الشريرة في عالم دي سي السينمائي الممتد، وهو العدو اللدود للبطل شازام. الشخصية من ابتكار سي سي بيك وأوتو بيندر، ويتميز بالسرعة الخارقة والقدرة على الطيران.

وكان موقع “آي جي إن” قد وضعه في المركز الـ16 ضمن قائمة أشرار القصص المصورة.

ويتعاون دواين جونسون للمرة الثانية مع المخرج الإسباني جومي كوليت سيرا.