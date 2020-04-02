شارون ستون تقدم تمارين لتنظيم التنفس

متابعة بتجـــــــــرد: تحولت نجمة هوليوود شارون ستون، إلى مدربة لياقة بدنية خلال فترة البيات الشتوي التي دخل فيها العالم لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وأظهر الحجر المنزلي مواهب جديدة للنجمة الأمريكية التي أخذت في تقديم مجموعة من التمرينات الرياضية التي تساعد على تنظيم التنفس. وشاركت شارون ستون، متابيعها عبر إنستغرام، مقطعي فيديو، خلال أدائها التمرينات الرياضية. وفي الوقت نفسه انضمت شارون إلى قائمة المشاهير الذين أبدوا امتنانهم للأطباء والممرضين والذي يقفون في الصفوف الأولى لمواجهة هذا العدو الخفي.

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