وفاة موسيقي الجاز الشهير إليس مارساليس بـ”كورونا”

متابعة بتجــــــــرد: توفى موسيقي الجاز الشهير إليس مارساليس الأربعاء عن 85 عاماً بعد مضاعفات ناتجة عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن ابنه برانفورد.

وإليس مارساليس عازف البيانو والمدرس الأمريكي الشهير الذي استمرت مسيرته الموسيقية لعقود، هو والد عازف البوق وينتون وعازف الساكسفون برانفورد.

وقال برانفورد في بيان نشر على موقعه الإلكتروني “أعلن بحزن كبير وفاة والدي، إليس مارساليس جونيور، نتيجة مضاعفات لفيروس كورونا”، مشيراً إلى أنه أدخل المستشفى يوم السبت.

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وأضاف “كان والدي عملاقاً في المجال الموسيقي ومدرّساً لكنه كان أيضاً أباً عظيماً. لقد أعطانا كل ما لديه ليجعلنا أفضل ما يمكن أن نكون عليه”.

وتعامل إليس المولود في نيو أورليانز، مركز موسيقى الجاز، في نوفمبر 1934، مع فرق موسيقية ومغني جاز بارزين من أمثال نات أديرلي وماركوس روبرتس وكورتني باين.

وبالإضافة إلى توجيه ولديه وينتون وبرانفورد ليصبحا من أشهر الموسيقيين في العالم، كان شخصية رائدة في مركز نيو أورليانز للفنون الإبداعية وجامعة نيو أورليانز وجامعة كزافييه في لويزيانا.