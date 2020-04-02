كريم العراقي معتذراً للأرض: عفوك أكبر من خطايانا

متابعة بتجــــــــرد: على طريقته الخاصة، احتفى الشاعر كريم العراقي بساعة الأرض، عبر قصيدة حملت عنوان “أمراضنا من صنع أيدينا” ليُذكِّر الناس في هذا اليوم بأهمية المحافظة على كوكبنا الأرض.

ووصف كريم الأرض بـ”أمنا” فهي المكان الذي لا بديل له، حتى لو تمكن الإنسان من غزو واحتلال كواكب أخرى، لكن للأسف انساق الإنسان وراء فكره الجشع، حتى قالت الأرض في قصيدة كريم “كفى، كفى، كاتمة الغيظ في خطر حرارة الأرض”.

ودعا الناس إلى الاهتمام بالشأن البيئي لحماية الأرض من التلوث ولا سيَّما أننا نعيش على رزق عطاياها الكريمة من البحر والبر.

وفي ختام القصيدة، طلب كريم من الأرض “العفو” قائلاً: “عفوك أكبر من خطايانا”.

يُذكر أن ساعة الأرض حدثٌ عالمي سنوي من تنظيم الصندوق العالمي للطبيعة، يتم خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات ومُلّاك المنازل والشركات، على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعةٍ واحدة من الساعة 8:30 حتى 9:30، بتوقيت الدولة المحلي، وذلك لرفع الوعي بخطر التغير المناخي.