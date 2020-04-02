مؤلفة “هاري بوتر” تطلق موقعاً إلكترونياً للأطفال في زمن كورونا

متابعة بتجـــــــــرد: أطلقت ج. ك. رولينج المؤلفة التي تعد كتبها الأكثر مبيعاً على مستوى العالم، أمس الأربعاء، موقعاً إلكترونياً جديداً يعرض محتوى من روايات سلسلة “هاري بوتر” في محاولة للمساعدة في التغلب على الملل الذي يعانيه ملايين الأطفال العالقين في المنازل.

وقالت الكاتبة البريطانية رولينج (54 سنة) إن منصتها الجديدة “هاري بوتر آت هوم” تستهدف الأطفال غير القادرين على الذهاب إلى المدرسة في شتى بقاع العالم بسبب جائحة كورونا المستجد(كوفيد – 19).

ويتضمن الموقع روابط لنسخ مجانية من العمل الأول ضمن سلسلة هاري بوتر، رواية “هاري بوتر آند ذا فيلوسوفرز ستون” أو (هاري بوتر وحجر الفيلسوف) التي صدرت عام 1997، المتاحة ككتاب إلكتروني أو كتاب صوتي بمجموعة من اللغات.