أعراض كورونا تظهر لدى كيفانش تاتليتوغ وهذا ما كشفه

متابعة بتجـــــــــرد: ذكر تقرير لصحيفة Daily Sabah التركية أن النجم كيفانج تاتليتوغ المعروف في العالم العربي باسم مهند خضع للفحص الخاص بفيروس كورونا المستجد.

وأطلق هذا موجة من القلق في اوساط متابعي النجم الذي عانى من ارتفاع في درجة حرارته مع السعال ما دفعه إلى الذهاب إلى المستشفى.

وفي وقت لاحق كشف حقيقة وضعه من خلال رسالة وجهها إلى معجبيه عبر حسابه الخاص على “تويتر” حيث لفت إلى أنه بقي لمدة 15 يوماً في المنزل.

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وغرد: “بعد خضوعي للفحوصات في المستشفى تم تشخيص إصابتي بالتهاب رئوي في منطقة صغيرة من رئتي. وجاء هذا بعدما حضرت إليه على إثر معاناتي من ارتفاع في درجة الحرارة ومن السعال. وتتم حالياً متابعة حالتي وانا أتلقى العلاج”.

وعلى حقيقة إصابته بالفيروس الشائع عالمياً علق: “خبر سار علمت اليوم أن نتيجة اختبار Covid-19 كانت سلبية”.

وأضاف: “غداً سأتابع الفحوصات الأخيرة وبحسب النتائج سيتم تحديد كيفية العلاج في المنزل إذا لزم الأمر”. وتوجه بعد ذلك بالشكر إلى كل العاملين في القطاع الصحي متمنياً الشفاء لجميع المرضى وتحديداً أولئك الذين يعانون من Covid-19.