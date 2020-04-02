حياة الفهد ترد على اتهامها بالعنصرية ضد الوافدين.. هل تراجعت؟

متابعة بتجــــــــرد: بعد موجة الغضب التي أثارتها على إثر دعوتها إلى إخراج الوافدين من الكويت خلال انتشار فيروس كورونا المستجد، بررت الفنانة الكويتية ذلك من خلال محادثة هاتفية أجريت معها ضمن حلقة من برنامج “تفاعلكم” الذي تقدمه سارة الدندراوي على شاشة قناة “العربية”.

وعما إذا كان كلامها الذي أدلت به سابقاً عنصرياً أجابت بالنفي لافتة إلى أن الكويت بلد صغير ولا يمكنه تحمل هذه الأعداد الكبيرة في ظل هذه الظروف الصعبة.

ورأت أنه من الأفضل أن يموت الشخص في بلده وليس في الغربة، لافتة إلى أنها تلفظت بعبارة “نقطهم في البر” أي نلقي بهم في الصحراء خلال اللقاء السابق بسبب الانفعال. وأشارت إلى أن التعبير خانها فعلاً مؤكدة على موقفها القاضي بضرورة بناء مساكن للعمال في الصحراء لعزلهم.

ويأتي هذا بعد مداخلة هاتفية أجريت معها ضمن حلقة من برنامج “أزمة وتعدي” الذي يعرض على شاشة قناة atv. وركزت في تعليقها على الوافدين المقيمين في بلدها حيث قالت إنه من الضروري أن يعودوا إلى بلدانهم في ظل هذه الأزمة. وعبرت عن استغرابها عدم قيام الجهات المعنية بذلك وقالت: “أطلعهم، أقطهم برا… شنو ديارهم ما تبيهم؟ يروحون. الكويت ما تتحمل”.